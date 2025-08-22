Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 13:20

«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ

Депутат Журавлев: Запад может урезать поддержку Киева из-за данных о потерях ВСУ

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Западные страны продолжают масштабные поставки вооружений Украине, однако куда более значимыми являются данные о потерях ВСУ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, обнародование этих сведений может серьезно подорвать международную поддержку Киева.

Журавлев отметил, что появление в списке спонсоров двух-трех новых стран не меняет общую картину конфликта. При этом он подчеркнул, что информация, добытая хакерами, не является достаточным основанием для официальных дипломатических протестов.

Особое внимание депутат уделил данным о потерях украинской армии, полученным из тех же источников. Согласно этим сведениям, только за 2025 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными около 600 тысяч человек.

Если им верить, то только в 2025 году это катастрофические для Украины 600 тысяч человек. Тогда как [президент Украины Владимир] Зеленский по-прежнему пытается убедить всех в том, что это число незначительное, — заявил парламентарий.

Журавлев призвал максимально широко распространять эти данные в международном информационном пространстве. Он уверен, что такая информация будет способствовать сокращению поддержки Киева со стороны западных стран.

Вот эти данные следует распространять как можно шире — чтобы о них знали в США, Европе и, конечно, на Украине. Думаю, что поддержка киевского режима сразу дала бы серьезную течь — власти страны насквозь лживы и сознательно бросают население на убой, — заключил Журавлев.

Ранее хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

Россия
Украина
Запад
Алексей Журавлев
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
