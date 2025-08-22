Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:07

Российские дроноводы уничтожили танк Leopard на Купянском направлении

ВС России уничтожили «Ланцетами» танки Leopard и Т-72 под Купянском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные уничтожили танки Leopard и Т-72 ВСУ в районе населенного пункта Подолы в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В оборонном ведомстве отметили, что боевые машины были замаскированы.

Бойцы группировки войск «Запад» ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов поразили замаскированные танки «Леопард» и Т-72 подразделений 14-й ОМБр ВСУ в районе населенного пункта Подолы на Купянском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

До этого в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

