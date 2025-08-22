Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:16

«Вывести из тупика»: раскрыта роль Минска в решении украинского конфликта

РБК: Белоруссия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Белоруссия может сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Так, по словам корреспондента Time Саймона Шустера, с момента как президент США Дональд Трамп вступил в должность, представители Вашингтона приезжали в республику по меньшей мере пять раз.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, как утверждает журналист, выступает в роли консультанта американских чиновников по вопросу, как вести дела с Кремлем, и заверяет их в готовности Москвы к переговорам по Украине. По мнению Шустера, США удалось ослабить представление о Белоруссии как о «государстве-изгое», добиться освобождения нескольких известных политзаключенных и открыть незаметный канал связи с Кремлем через Минск.

США использовали этот канал для того, чтобы продвинуть идею саммита [президента России Владимира] Путина и Трампа, имея в виду, что встреча двух лидеров лицом к лицу поможет вывести украинское урегулирование из тупика. <...> Роль Лукашенко заключалась в том, чтобы найти способ для Трампа и Путина встретиться, — подчеркнул Шустер.

Политолог Алексей Дзермант тоже согласился с тем, что Белоруссия важна для США в первую очередь в контексте конфликта на Украине. Эксперт уточнил, что своими заявлениями и действиями Трамп снижает напряженность, которая была до этого между Минском и Вашингтоном.

Ранее Лукашенко в телефонном разговоре с Трампом заявил, что для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов. По его словам, в первую очередь необходимо прекратить боевые действия, а Европа должна включиться в процесс разрешения конфликта, а не разжигать его.

Белоруссия
США
Украина
Александр Лукашенко
