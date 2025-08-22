Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 10:57

Коц показал охоту на «Леопарда»

Коц показал видео с ударами дронов по танкам «Леопард» и Т-72 под Купянском

Танки «Леопард-2» Танки «Леопард-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале показал видео с ударами российских дронов по танкам «Леопард» и Т-72 в составе ВСУ. Боевые машины были найдены разведчиками в районе села Подолы под Купянском.

Охота на «Леопарда». Оказывается, отдельные особи этих животных еще встречаются в чуждых им ареалах. <…> FPV-дронами и «Ланцетами» обе машины были уничтожены, — написал Коц.

Ранее Минобороны сообщало, что замаскированные танки были уничтожены бойцами российской группировки войск «Запад», действующей в Харьковской области. Техника принадлежала подразделениям 14-й ОМБр ВСУ.

Также в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

До этого перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

