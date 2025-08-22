Украинская боевая авиация работает исключительно ради создания информационного шума и отчета перед западными спонсорами, а не для нанесения реального ущерба российским войскам, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам приносятся в жертву ради получения сиюминутных пропагандистских успехов.

Для [боевой авиации] Вооруженных сил Украины главное — не уничтожить что-то у ВС России на линии боевого соприкосновения, а им нужна шумиха для поднятия своего авторитета. Они пускают БПЛА, оперативно-тактические ракеты вглубь российского тыла, по приграничным областям, населенным пунктам — [под удар попадают] жилые дома, предприятия. Даже если что-то упадет на перекресток дорог, Киев сделает из этого пропаганду для отчета перед Западом — Англией, Италией, Германией, которые продолжают борьбу с Россией до последнего украинца, — пояснил Попов.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил об ударе истребителей F-16 ВСУ по территории Курской области. По его сведениям, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.