Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:23

Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины

Генерал Попов: украинская боевая авиация работает ради отчета перед Западом

ВВС Украины ВВС Украины Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская боевая авиация работает исключительно ради создания информационного шума и отчета перед западными спонсорами, а не для нанесения реального ущерба российским войскам, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам приносятся в жертву ради получения сиюминутных пропагандистских успехов.

Для [боевой авиации] Вооруженных сил Украины главное — не уничтожить что-то у ВС России на линии боевого соприкосновения, а им нужна шумиха для поднятия своего авторитета. Они пускают БПЛА, оперативно-тактические ракеты вглубь российского тыла, по приграничным областям, населенным пунктам — [под удар попадают] жилые дома, предприятия. Даже если что-то упадет на перекресток дорог, Киев сделает из этого пропаганду для отчета перед Западом — Англией, Италией, Германией, которые продолжают борьбу с Россией до последнего украинца, — пояснил Попов.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил об ударе истребителей F-16 ВСУ по территории Курской области. По его сведениям, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
Украина
Запад
атаки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы взорвали статую Христа у берегов Италии
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
В Минэкономики Словакии раскрыли, когда восстановят нефтепровод «Дружба»
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.