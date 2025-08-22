Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 14:21

«Неразбериха»: раскрыты последствия уничтожения штаба ВСУ огромной бомбой

Военэксперт Дандыкин: уничтожение 77-й бригады ВСУ является критичным

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Уничтожение штаба 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области привело к потере связи между подразделениями, что может резко снизить боеспособность противника, заявил в разговоре Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он назвал это событие самым страшным из всего, что может произойти.

Уничтожение штаба означает обрушения управления всей бригадой. Нет связи между подразделениями, частями батальона. Это буквально самое страшное, что может произойти: военные не знают, куда идти, как действовать. Начинается неразбериха, что, естественно, дает российским военным возможность для успешного рывка, — объяснил военный эксперт.

Дандыкин добавил, что 50 ликвидированных военных — это практически весь штаб, и не исключил, что среди жертв могли оказаться иностранные кураторы. Он подчеркнул, что ситуация особенно критична на Харьковском направлении, где идут активные бои. По его словам, противник цепляется за территории и перебрасывает новые силы, а продвижение российских военных создает зону безопасности, что важно как для переговоров, так и в целом.

Ранее военный эксперт заявил, что Вооруженные силы Украины могут наносить удары по нефтепроводу «Дружба», применяя беспилотники. По его словам, подобные атаки осуществляются с украинской территории и уже происходят в третий раз, что свидетельствует о целенаправленной диверсионной деятельности.

