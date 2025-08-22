Вооруженные силы Украины могут наносить удары по нефтепроводу «Дружба», применяя беспилотники, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, подобные атаки осуществляются с украинской территории и уже происходят в третий раз, что свидетельствует о целенаправленной диверсионной деятельности.

Удары ВСУ по «Дружбе» наносятся с территории Украины, и, скорее всего, это беспилотники. Это, насколько известно, еще один удар рядом с территорией Белоруссии. «Дружба» идет именно так. Нашли поломку, был на трансформаторе, но опять сделали эту пакость, уже в третий раз. Я думаю, это связано с особой неприязнью киевского режима к Венгрии, как имеющей свое мнение по поводу конфликта и по поводу отношения к России, — пояснил Дандыкин.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Венгрии следует «молча напомнить» о ее 40%-ом покрытии от общей потребности Украины в электроэнергии. По его словам, таким образом страна сможет пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». Он отметил, что мирное осуждение этих действий со стороны Будапешта — проявление слабости для Киева, которое позволит ему продолжить атаки.