Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» Коц: Венгрия может остановить поставки энергии на Украину из-за атак на «Дружбу»

Венгрии следует «молча напомнить», что она покрывает 40% от общей потребности Украины в электроэнергии, чтобы пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его мнению, мирное осуждение этих действий со стороны Будапешта — проявление слабости для Киева, которое позволит ему продолжить атаки.

Что делать? Перестать говорить и молча напомнить, что львиная доля электроэнергии, которая поставляется на Украину, попадает туда из Венгрии. По данным венгерского правительства, в 2024 году Украина планировала импортировать 2,14 тераватт-часа электроэнергии из Венгрии, что составляет около 40% от ее общих потребностей, — написал Коц.

Военкор полагает, что украинские удары по магистрали являются «личной вендеттой» командующего беспилотными силами ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, так как обо всех атаках на нефтепровод он сообщает лично. По его словам, учитывая, что сам военачальник имеет венгерские корни, эти действия следует трактовать как накат на нынешнюю венгерскую власть.

Как точно заметил [военный корреспондент] Саша Харченко, «Украина занялась поддержкой оппозиционных Орбану сил, из украинских венгров лепят марионеточную Анти-Венгрию», — отметил Коц.

Ранее аналитик Игорь Юшков говорил, что Украина рискует потерять поставки нефти после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». По его словам, Венгрия, получающая российскую нефть в рамках санкционного режима, не имеет права реэкспортировать ее в страны ЕС, поэтому излишки традиционно направляются на украинский рынок.