22 августа 2025 в 19:11

Стала известна судьба мальчика с разорванным собаками лицом

В РДКБ сообщили о выписке подвергшегося нападению двух хаски ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве после полугодичного лечения выписали девятилетнего мальчика, которому собаки нанесли тяжелые травмы лица в Сочи, сообщает Telegram-канал РДКБ. За шесть месяцев ребенку провели пять операций. Команда специалистов выполнила реконструктивное лечение, восстановив форму наружного носа, щек и слизистой оболочки рта. Сейчас мальчик находится дома в стабильном состоянии.

Мы завершили реконструктивный этап по восстановлению наружного носа пациента, целостности щек и слизистой рта, и выписали Валю домой в стабильном состоянии. Следующий этап, который будет включать реконструкцию верхней губы и носогубного треугольника предстоит начать через несколько месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее отец девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения хаски, подал иск к владельцу животных, требуя компенсацию в размере 15 млн рублей. Пока что семья получила от него лишь 50 тысяч. Мужчина пояснил, что в течение как минимум трех лет ему придется регулярно возить сына в Москву на операции, а расходы на дорогу и проживание слишком велики. К тому же, он не сможет работать, поскольку обязан постоянно находиться рядом с ребенком. По этой причине вместе с юристом он подготовил обращение в суд.

