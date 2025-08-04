Собаку-терапевта убили с особой жестокостью в российском регионе

В Калининграде, в садоводческом товариществе «Медик», произошло жестокое убийство собаки, которая использовалась для помощи людям с ОВЗ, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Как рассказала хозяйка животного, неизвестный мужчина расправился с хаски по кличке Люми после того, как та загрызла кошку за пределами их участка. Нападавший сначала пытался задушить собаку, а затем нанес ей ножевой удар в сонную артерию и скрылся с места преступления. От полученного ранения животное погибло.

Люми выполняла важную социальную функцию — работала в местном реабилитационном центре в качестве собаки-терапевта, помогая людям с ограниченными возможностями здоровья развивать коммуникативные навыки. По словам местных жителей, хаски отличалась исключительно добрым нравом, никогда не проявляла агрессии и имела соответствующий сертификат. Хозяйка погибшего животного уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о произошедшем.

Ранее в Нижегородской области в ночь на 31 июля скончался известный на всю страну пес по кличке Кругетс, прославившийся своим рекордным весом в 100 килограммов. Состояние животного, которое к моменту смерти похудело до 50 кг, резко ухудшилось в последние сутки. Пес испытывал сильные болевые ощущения и полностью потерял способность передвигаться самостоятельно.