Трамп похвастался общим фото с Путиным на Аляске Трамп показал общее фото с Путиным на Аляске и похвалил внешность президента РФ

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал журналистам в Белом доме совместный снимок с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанный на Аляске. Американский лидер в ходе беседы с прессой прокомментировал фотографию.

Во время выступления Трамп пошутил по поводу их общего с российским лидером снимка. Он отметил, что на фото Путин выглядит особенно хорошо.

Я думаю, что это хорошее фото. Он [Владимир Путин] на нем хорошо получился. Я вышел просто нормально, а он хорошо, — пошутил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского. По его словам, он готов к трехсторонним переговорам только в случае необходимости, подчеркнув предпочтение наблюдать за способностью лидеров работать самостоятельно. Трамп отметил, что сначала следует оценить результаты их прямого диалога.

До этого глава Белого дома допустил, что Путин может приехать на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году. По его словам, это будет зависеть от международной ситуации и политических событий ближайших недель.