22 августа 2025 в 15:51

Найдена причина категоричных взглядов Зеленского на предложения Трампа

Политолог Блохин: Зеленский и ЕС пытаются саботировать мирное урегулирование

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Евросоюза пытаются саботировать процесс мирного урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, они пытаются провести некую воспитательную работу с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы перетянуть его на свою сторону. Политолог подчеркнул, что Зеленский вместе с лидерами ЕС не хотят, чтобы Трамп занял пророссийскую позицию, и пытаются полностью нивелировать результаты встречи на Аляске.

Отношения Трампа и Зеленского никогда не складывались и вряд ли сложатся. Зеленский так категорично действует, потому что чувствует поддержку Европы и вместе с европейцами пытается откровенно саботировать процесс мирного урегулирования. Они пытаются провести воспитательную работу с Трампом, перетянуть его на свою сторону. Они не хотят, чтобы Трамп занял пророссийскую позицию, и пытаются полностью нивелировать результаты встречи на Аляске, — высказался Блохин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, участникам переговоров было «предельно ясно», что есть несколько пунктов, которые Киев должен принять, в том числе отказ от членства в НАТО.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
СВО
Евросоюз
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
