Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:24

Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить

Военэксперт Анпилогов: переговоры по Украине возможны только на условиях России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Переговоры о мире возможны только при согласии Украины на условия России, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в комментарии NEWS.ru. По его словам, Москва всегда была открыта к диалогу, но продолжит военные действия до совпадения позиций.

Вы можете с нами договориться, если вы не можете договориться по каким-то вашим внутренним, объективным, субъективным причинам. Нас это не интересует, военные действия будут продолжены до того, как ваша позиция не совпадет с нашей, — отметил Анпилогов.

Военэксперт подчеркнул, что Россия ведет специальную военную операцию не ради «мифических целей» и не стремится к уничтожению Украины или ее народа. Основные требования Москвы, связанные с вопросами безопасности, остаются неизменными и реализуются шаг за шагом с начала СВО.

По словам Анпилогова, нынешняя военная ситуация складывается в пользу России и развивается с ускорением. Он объяснил, что украинская армия уже не ведет наступление, а только пытается удержать фронт, который может обрушиться в ближайшее время.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что легитимность возможных соглашений между Москвой и Киевом может подвергнуться сомнению из-за президента Украины Владимира Зеленского. По мнению парламентария, его подпись на документах об урегулировании конфликта может быть оспорена следующим главой государства.

Россия
Украина
мир
переговоры
условия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.