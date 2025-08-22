Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить

Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить Военэксперт Анпилогов: переговоры по Украине возможны только на условиях России

Переговоры о мире возможны только при согласии Украины на условия России, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в комментарии NEWS.ru. По его словам, Москва всегда была открыта к диалогу, но продолжит военные действия до совпадения позиций.

Вы можете с нами договориться, если вы не можете договориться по каким-то вашим внутренним, объективным, субъективным причинам. Нас это не интересует, военные действия будут продолжены до того, как ваша позиция не совпадет с нашей, — отметил Анпилогов.

Военэксперт подчеркнул, что Россия ведет специальную военную операцию не ради «мифических целей» и не стремится к уничтожению Украины или ее народа. Основные требования Москвы, связанные с вопросами безопасности, остаются неизменными и реализуются шаг за шагом с начала СВО.

По словам Анпилогова, нынешняя военная ситуация складывается в пользу России и развивается с ускорением. Он объяснил, что украинская армия уже не ведет наступление, а только пытается удержать фронт, который может обрушиться в ближайшее время.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что легитимность возможных соглашений между Москвой и Киевом может подвергнуться сомнению из-за президента Украины Владимира Зеленского. По мнению парламентария, его подпись на документах об урегулировании конфликта может быть оспорена следующим главой государства.