22 августа 2025 в 14:52

Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского

Лавров: встреча Путина и Зеленского еще не запланирована

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского еще не запланирована, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, глава государства будет к ней готов, если появится соответствующая повестка.

Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка дня вообще не готова <…> Президент Путин четко заявил, что готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка, — подчеркнул Лавров.

Ранее министр отмечал, что Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, предложения поступили от президента США Дональда Трампа после саммита с Путиным на Аляске.

До этого американский политический обозреватель Стив Гилл заявлял, что отказ Зеленского идти на территориальные уступки значительно затягивает урегулирование кризиса на Украине. По его словам, в сочетании с прекращением безвозмездной американской помощи и неспособностью Евросоюза удовлетворить потребности Киева в ресурсах военные действия будут длиться еще как минимум несколько месяцев.

