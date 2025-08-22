Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Украинские военные убили мирного жителя при обстреле села под Херсоном

Житель села Новая Збурьевка Голопристанского округа Херсонской области стал жертвой обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, погибшим оказался мужчина 1958 года рождения.

В селе Новая Збурьевка Голопристанского округа в результате обстрела жилого сектора погиб мужчина 1958 года рождения, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Раденске Алешкинского округа в результате атаки повреждены жилой дом и легковой автомобиль. В Каховке от обстрела пострадала линии электропередачи. Без света оставались 11 населенных пунктов и более 20 тысяч человек. Сразу в четырех округах Херсонской области начались пожары.

Электроснабжение восстановлено, частично без света остается город Каховка, — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, должна сохранить свой статус российской территории после мирного урегулирования. Он подчеркнул, что данный вопрос не подлежит обсуждению.

