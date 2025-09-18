«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 16:30

Раскрыто негативное последствие недопуска детей мигрантов в школы

Глава Центра помощи мигрантам Коженов: скоро в РФ появятся дети-беспризорники

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Из-за того что подавляющее большинство детей мигрантов не допустили до экзамена по русскому языку, необходимому для зачисления в школу, в России вновь появятся беспризорники, заявил NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его словам, часто дети не попадают в образовательные учреждения по формальным признакам.

По формальным признакам — например, у родителей не хватает какой-то бумажки — детей до экзамена не допустили. Причем не допустили подавляющее большинство. В итоге в этом году их принять в школу не могут. Получается, что в обиход возвращается слово «беспризорник», которое мы уже практически забыли, — сообщил Коженов.

Он также отметил, что из тех детей, кого допустили до экзамена, его сдали две трети. То есть дети мигрантов в целом готовы учиться в российских школах, подчеркнул Коженов.

Ранее жители города Видное пожаловались на то, что некоторые мигранты угрожают русским расправой. По словам местных, иностранцы до позднего вечера кричат во дворе на родном языке, а в ответ на просьбы вести себя потише отвечают на ломаном русском: «Мы тебя убьем».

дети
школы
мигранты
экзамены
беспризорники
Максим Ширяев
М. Ширяев
Александр Финохин
А. Финохин
