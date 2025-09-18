Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:40

В России появится специальная маркировка для спортивного питания

Роспотребнадзор с 1 октября вводит спецмаркировку для спортивного питания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обязательная маркировка для продуктов спортивного питания появится в России с 1 октября, сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре. Это позволит потребителям получить гарантию подлинности приобретаемых товаров, повысит доверие покупателей к добросовестным брендам, а также поможет властям эффективней бороться с контрафактной продукцией.

Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания, — подчеркнули в ведомстве.

О необходимости введения спецмаркировки для спортивного питания Минпромторг России заявил еще весной. Это случилось после сообщений об изъятиях из магазинов небезопасного для здоровья протеинового порошка с гормонами и некачественных батончиков.

Ранее Роспотребнадзор предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в 2026 году увеличить штрафы для торговцев, продающих продукты с истекшим сроком годности. Размер штрафов уже определен: от 30 до 40 тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от 300 до 600 тысяч рублей. Мера была предложена после того, как в ведомстве отметили рост числа зарегистрированных случаев реализации просрочки.

товары
спорт
здоровый образ жизни
продукты
