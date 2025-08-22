Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 16:59

Непогода сорвала операцию по спасению застрявшей в горах россиянки

SHOT: операция по спасению российской альпинистки приостановлена

Пик Победы в Киргизии Пик Победы в Киргизии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Операция по спасению российской альпинистки на пике Победы в Киргизии приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, спасатели спускаются в лагерь, а 47-летняя Наталья, находящаяся на высоте около семи тысяч метров, не подает сигналов уже вторые сутки.

Спасательная группа планировала подняться на высоту шесть тысяч метров и пройти к месту, где погиб итальянец, пытавшийся помочь россиянке. До этой точки оставалось около 900 метров. Однако резкое ухудшение погоды вынудило участников операции прекратить подъем.

Альпинистам было рекомендовано спуститься в первый лагерь на высоте 4,5 тысячи метров. При этом Наталья со сломанной ногой остается под скалой «Птица». По прогнозам, спасательная операция может возобновиться не раньше понедельника.

Ранее стало известно, что погибший итальянский альпинист Лука во время первой попытки помощи доставил Наталье снаряжение и провел ночь в ее палатке, получив при этом тяжелое обморожение. При второй попытке спасательной операции из-за ухудшения погоды альпинист был вынужден провести ночь на высоте 6,8 тысячи метров, где у него развился отек мозга. Консультация с врачом по рации не помогла — 15 августа Лука скончался.

