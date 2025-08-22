«Инструментов нет»: политолог раскрыл, можно ли остановить конфликт в Газе Политолог Лукьянов: никто не способен остановить конфликт в секторе Газа

Никто не способен остановить конфликт в секторе Газа, механизмов для этого нет даже у ООН, заявил в беседе с NEWS.ru директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, не так давно президент США Дональд Трамп очень резко общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху требуя решения проблемы.

В некоторой степени это сдвинуло ситуацию с гуманитарными поставками — сейчас в регион стало что-то поступать. Однако в политическом плане заставить Израиль прекратить военную операцию — а собственно, вопрос именно в этом, — не представляется возможным. Более того, Израиль не только не прекращает, но, судя по всему, перешел к следующей фазе, а именно к полному взятию под контроль всей территории Газы, — подчеркнул эксперт.

При этом Вашингтон, хотя и имеет ряд возражений, не столько поддерживает Израиль в этом, сколько не препятствует ему, добавил Лукьянов. По его мнению, за исключением отдельных организаций и некоторых политиков, которые поднимают этот вопрос на международном уровне, большинство стран не видит особого интереса вмешиваться в то, что происходит в Газе.

Поэтому, к сожалению, никаких действенных инструментов для решения этой проблемы ни у кого нет, — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода. По данным ООН, свыше 500 тысяч человек, то есть почти каждый пятый, находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.