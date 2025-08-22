Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:55

Спасатель рассказал о ключевых правилах безопасности в школе

Спасатель Щетинин: в школу лучше купить для ребенка гаджет с тревожной кнопкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родителям рекомендуется приобрести для ребенка гаджет с тревожной кнопкой в школу, а также проинформировать его о правилах поведения при ЧС, заявил «Москве 24» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он призвал обязательно провожать младшеклассников по дороге в школу и домой, а также регулярно объяснять им о рисках общения с незнакомцами.

Важно объяснить детям, что, если незнакомый взрослый пристает, следует убегать, кричать и звонить родителям. Лучше, если у ребенка при себе будет гаджет с тревожной кнопки, который при нажатии подает сигнал SOS заранее выбранным контактам, — отметил Щетинин.

На территории школы ребенок должен четко осознавать: главный враг в любой чрезвычайной ситуации — это паника. Независимо от обстоятельств, необходимо сохранять спокойствие, слушать указания учителя и неукоснительно их выполнять, заключил спасатель.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин заявил, что при разговоре с ребенком на тему безопасности ни в коем случае нельзя угрожать ему или пытаться запугать. По его словам, несовершеннолетнему нужно аккуратно дать понять, что некоторые действия могут обернуться неприятностями.

спасатели
безопасность
школьники
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ оставили Венгрию и Словакию без топлива почти на неделю
На Украине заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной части ДНР
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.