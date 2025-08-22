Спасатель рассказал о ключевых правилах безопасности в школе Спасатель Щетинин: в школу лучше купить для ребенка гаджет с тревожной кнопкой

Родителям рекомендуется приобрести для ребенка гаджет с тревожной кнопкой в школу, а также проинформировать его о правилах поведения при ЧС, заявил «Москве 24» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он призвал обязательно провожать младшеклассников по дороге в школу и домой, а также регулярно объяснять им о рисках общения с незнакомцами.

Важно объяснить детям, что, если незнакомый взрослый пристает, следует убегать, кричать и звонить родителям. Лучше, если у ребенка при себе будет гаджет с тревожной кнопки, который при нажатии подает сигнал SOS заранее выбранным контактам, — отметил Щетинин.

На территории школы ребенок должен четко осознавать: главный враг в любой чрезвычайной ситуации — это паника. Независимо от обстоятельств, необходимо сохранять спокойствие, слушать указания учителя и неукоснительно их выполнять, заключил спасатель.

Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин заявил, что при разговоре с ребенком на тему безопасности ни в коем случае нельзя угрожать ему или пытаться запугать. По его словам, несовершеннолетнему нужно аккуратно дать понять, что некоторые действия могут обернуться неприятностями.