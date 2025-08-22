Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 14:36

Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года

«ДИ»: за возвращение границ 1991 года выступают лишь 27% украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лишь 27% украинцев выступают за продолжение конфликта с Россией до возвращения к границам 1991 года, следует из данных социологического опроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы». Большинство украинцев согласны на мирное соглашение при возвращении пленных, прекращении ракетных ударов и сохранении украинской государственности.

Согласно результатам опроса, в котором участвовало более двух тысяч респондентов, 37% считают необходимым вернуть пленных и депортированных, 31% — хотят сохранить украинскую государственность, 30% — выступают за прекращение ракетных ударов. За системное перевооружение Украины проголосовало 18%, конфискацию российских активов — 12%, сохранение антироссийских санкций — 11%.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что инициатива депутата Верховной рады Анны Скороход включить ДНР и ЛНР в границы Харьковской и Днепропетровской областей не найдет поддержки в мире. По его словам, действия Киева уже привели к значительным жертвам, о которых сейчас становится известно международному сообществу.

