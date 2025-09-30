Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 04:17

Несвоевременная передача показаний счетчиков приведет к денежным потерям

Якубовский: несвоевременная передача показаний счетчиков приведет к переплате

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россиянам грозят финансовые последствия из-за несвоевременной передачи показаний счетчиков, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, отсутствие штрафных санкций не означает отсутствия риска переплат за коммунальные услуги.

Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учета напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство четко определяет порядок начислений, — указал парламентарий.

Как пояснил депутат, при отсутствии показаний в течение первых трех месяцев расчет производится по среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Если же данные не передаются более длительный срок, начисления осуществляются по нормативам потребления, которые обычно значительно превышают фактические расходы.

В некоторых случаях могут применяться повышающие коэффициенты. Якубовский подчеркнул, что граждане сохраняют право на перерасчет после предоставления актуальных показаний. Для минимизации финансовых потерь он рекомендовал использовать удобные способы передачи данных.

Парламентарий посоветовал использовать современные сервисы для передачи показаний, включая «Госуслуги» и мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций. Также сохраняется возможность традиционной подачи данных через управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что многотарифные счетчики помогут снизить расходы на электроэнергию на 30%. Переход на дифференцированный учет позволит платить за электричество ночью по тарифу, который намного ниже дневного.

счетчики
показания
потери
деньги
