30 сентября 2025 в 04:00

Россиянам объяснили, что лучше оставлять на могиле вместо еды и алкоголя

Депутат Иванов: вместо еды и алкоголя на могиле лучше оставлять зажженную свечу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На могиле лучше зажечь свечу и привести в порядок место захоронения, чем оставлять там еду и алкоголь, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, такие действия скорее привлекут животных, нежели позволят достойно почтить память усопшего.

Вместо того чтобы оставлять на могилах еду и алкоголь, которые привлекают животных и создают беспорядок, лучше зажечь свечу, прочитать молитву, привести в порядок место захоронения. Самое главное — чистота сердца и стремление жить так, чтобы своими добрыми делами и благочестивой жизнью мы могли бы умилостивить Бога об упокоении душ наших усопших сродников, — пояснил Иванов.

Депутат отметил, что Русская православная церковь осуждает традицию оставлять еду и алкоголь на могилах усопших. По его словам, этот обычай противоречит христианским принципам и представляет собой языческий пережиток, который не должен быть частью современной жизни.

Согласитесь, что вид перевернутых мусорных пакетов, растасканных собаками остатков трапезы и разбитой посуды никак не соответствует цели достойного поминовения близких и поддержания благолепия на погосте. Наши усопшие родственники не нуждаются в физической еде, они нуждаются в пище духовной, а это прежде всего наша искренняя молитва, — добавил Иванов.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что ношение нательного креста символизирует принятие защиты Бога и победу над смертью. Он также подчеркнул важность присутствия имени Иисуса Христа на кресте.

