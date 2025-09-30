Зарплаты бюджетников вырастут с нового года

Зарплаты бюджетников вырастут с нового года Зарплаты ряда категорий бюджетников в России поднимутся на 7,6% в 2026 году

Правительство России утвердило план повышения заработных плат для отдельных категорий бюджетников. Согласно проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, индексация составит 7,6% с 1 января 2026 года, пишет РИА Новости.

Документ был внесен в Государственную думу для рассмотрения и утверждения. Повышение затронет работников федеральных государственных учреждений ключевых социальных сфер: здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки.

На последующие годы также запланирована индексация: в 2027 году — 8%, а в 2028 году — 7,3%. Соответствующие бюджетные ассигнования предусмотрены в проекте основного финансового документа страны на трехлетний период.

Проект бюджета был официально внесен правительством в парламент в понедельник. Предстоящее повышение является частью системной работы по увеличению доходов работников бюджетной сферы. Планируемая индексация должна сохранить покупательную способность заработных плат в условиях экономических изменений.

