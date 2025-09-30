Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 03:58

Россиян может ждать рост цен на алкоголь с 2026 года

ТАСС: в 2026 году цена на алкоголь в рознице может вырасти вместе с акцизами

Акциз на фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию в 2026 году может вырасти до 148 рублей за один литр, передает ТАСС со ссылкой на проект изменений в Налоговый кодекс. В 2027 году он способен увеличиться до 154 рублей, в 2028 году — до 260 рублей. Исключение составят крепленые (ликерные) вина.

Уровень акциза на игристые вина, включая шампанское, в следующем году предлагается повысить до 160 рублей за литр. В 2027 году — до 166 рублей, в 2028 году — до 173 рублей.

Акциз на пиво (нормативное содержание объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно), а также изготовленные на его основе напитки, может достигнуть 33 рублей за один литр. В 2027 году ожидается его рост до 34 рублей, в 2028 году — до 35 рублей.

Ставки на сидр, пуаре и медовуху будут синхронизированы с пивными. Исходя из опубликованных агентством данных, трехлетний план повышения акцизов затронет практически весь рынок алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что Запад намеренно создал стереотип о пьянстве русских ради построения образа врага. По данным словацкого издания Slovo, во Франции была «хроническая лихорадка», связанная с распитием спиртных напитков. Кроме того, отмечается, что алкоголизм также процветал в Великобритании.

