Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь

Ведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлев заявил, что его супруга Елена Мироненко присутствует на съемках его шоу. По его словам, которые приводит «Леди Mail», таким образом у него получается совмещать работу и личную жизнь.
Если Лене хочется поприсутствовать на съемках и есть свободное время, она это делает. На съемках нового шоу «Прятки», к примеру, она иногда была со мной, — поделился ведущий.
Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова отметила, что женщины особенно тянутся к мужчинам, обладающим финансовой независимостью, сильным характером и умением брать на себя ответственность. При этом Сябитова подчеркнула, что не считает зазорным поведение так называемых подкаблучников, ведь, по ее мнению, оно чаще всего связано с уважением к своим партнершам.