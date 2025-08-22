Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь Ведущий Журавлев заявил, что на съемках шоу присутствует его супруга

Ведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлев заявил, что его супруга Елена Мироненко присутствует на съемках его шоу. По его словам, которые приводит «Леди Mail», таким образом у него получается совмещать работу и личную жизнь.

Если Лене хочется поприсутствовать на съемках и есть свободное время, она это делает. На съемках нового шоу «Прятки», к примеру, она иногда была со мной, — поделился ведущий.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова отметила, что женщины особенно тянутся к мужчинам, обладающим финансовой независимостью, сильным характером и умением брать на себя ответственность. При этом Сябитова подчеркнула, что не считает зазорным поведение так называемых подкаблучников, ведь, по ее мнению, оно чаще всего связано с уважением к своим партнершам.