Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:49

Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь

Ведущий Журавлев заявил, что на съемках шоу присутствует его супруга

Дмитрий Журавлев Дмитрий Журавлев Фото: Пресс-служба СТС

Ведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлев заявил, что его супруга Елена Мироненко присутствует на съемках его шоу. По его словам, которые приводит «Леди Mail», таким образом у него получается совмещать работу и личную жизнь.

Если Лене хочется поприсутствовать на съемках и есть свободное время, она это делает. На съемках нового шоу «Прятки», к примеру, она иногда была со мной, — поделился ведущий.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова отметила, что женщины особенно тянутся к мужчинам, обладающим финансовой независимостью, сильным характером и умением брать на себя ответственность. При этом Сябитова подчеркнула, что не считает зазорным поведение так называемых подкаблучников, ведь, по ее мнению, оно чаще всего связано с уважением к своим партнершам.

телеведущие
Россия
супруги
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине не наступит никогда
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
В Госдуме оценили мобилизационный потенциал ВСУ
Страны НАТО исключили вступление Украины в альянс
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.