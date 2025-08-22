Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью

Инфекционист Мескина заявила, что осенью активизируется парагрипп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью и зимой активизируются риновирусная инфекция, а также парагрипп и COVID-19, заявила «Москве 24» инфекционист Елена Мескина. Кроме того, учащаются случаи заражения респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). В группу риска, как правило, входят дети младшего возраста, пожилые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Риновирус и РСВ вызывают насморк и кашель, зачастую эти инфекции протекают в легкой форме, отметила Мескина. При этом у людей, входящих в группу риска, могут появится осложнения с нижними дыхательными путями. В частности, пневмония и бронхолит.

Для гриппа и COVID-19 характерны мигрень, боль в горле и мышцах, озноб и лихорадка. Парагрипп чаще всего встречается среди детей — у них он вызывает сиплость голоса, кашель и одышку, заключила врач.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что осенью россиянам рекомендуется сделать прививки от гриппа и кори. Людям старше 60 лет она посоветовала вакцинироваться от пневмококковой инфекции.

