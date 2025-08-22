Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью

Осенью россиянам рекомендуется сделать прививки от гриппа и кори, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Людям старше 60 лет она посоветовала вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Также, по ее словам, в осенние месяцы принято ставить первую прививку от клещевого энцефалита, но чаще всего об этом вспоминают ближе к эпидемическому сезону.

В это время проводится вакцинация от клещевого энцефалита по плановой схеме: первая доза вакцины вводится осенью, вторая — через 6 и 12 месяцев. Но, как правило, все начинают вакцинироваться к эпидемическому сезону по экстренной схеме. Осенью все уже готовятся к гриппу, а про клещей забывают. Прививку от гриппа точно надо поставить в конце сентября. Людям старше 60 лет я бы посоветовала вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Также нужно прививаться от кори, потому что у нас уже были вспышки кори. Не у всех сегодня есть иммунитет к этой болезни, — ответила Соломатина.

Также депутат предостерегла от коронавирусной инфекции. Она порекомендовала носить маски и избегать большого скопления людей.

Пока только соблюдение правил личной гигиены в обязательном порядке — при вспышках заболевания избегать большого скопления людей, носить маски и делать генеральную уборку там, где много людей. Но это уже относится к руководителям компаний, которые беспокоятся о своих клиентах или пациентах, — резюмировала Соломатина.

Ранее врач-эпидемиолог Илья Косолапов заявил, что основными видами гриппа, которые придут в Россию, станут свиной и гонконгский, причем второй считается более опасным. По его словам, штаммы этих заболеваний уже стали традиционными.