Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 05:45

Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью

Депутат Соломатина: осенью нужно сделать прививки от гриппа и кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью россиянам рекомендуется сделать прививки от гриппа и кори, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Людям старше 60 лет она посоветовала вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Также, по ее словам, в осенние месяцы принято ставить первую прививку от клещевого энцефалита, но чаще всего об этом вспоминают ближе к эпидемическому сезону.

В это время проводится вакцинация от клещевого энцефалита по плановой схеме: первая доза вакцины вводится осенью, вторая — через 6 и 12 месяцев. Но, как правило, все начинают вакцинироваться к эпидемическому сезону по экстренной схеме. Осенью все уже готовятся к гриппу, а про клещей забывают. Прививку от гриппа точно надо поставить в конце сентября. Людям старше 60 лет я бы посоветовала вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Также нужно прививаться от кори, потому что у нас уже были вспышки кори. Не у всех сегодня есть иммунитет к этой болезни, — ответила Соломатина.

Также депутат предостерегла от коронавирусной инфекции. Она порекомендовала носить маски и избегать большого скопления людей.

Пока только соблюдение правил личной гигиены в обязательном порядке — при вспышках заболевания избегать большого скопления людей, носить маски и делать генеральную уборку там, где много людей. Но это уже относится к руководителям компаний, которые беспокоятся о своих клиентах или пациентах, — резюмировала Соломатина.

Ранее врач-эпидемиолог Илья Косолапов заявил, что основными видами гриппа, которые придут в Россию, станут свиной и гонконгский, причем второй считается более опасным. По его словам, штаммы этих заболеваний уже стали традиционными.

прививки
здоровье
осень
вакцинация
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новость недели»: в России разработали тест на определение 25 вирусов
«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины
Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной
В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение
Чувственный танец медведя попал на видео
Ка-52М «Аллигатор» подорвал опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 августа
Стало известно, какую причину смерти «рисуют» бойцам ВСУ в госпиталях
В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма
Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день
Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области
Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез
Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи
За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор
Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.