«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»

«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу» Аналитик Ротиш: атакой на нефтепровод «Дружба» Киев хотел надавить на Венгрию

Очередная атака Украины на нефтепровод «Дружба» была направлена против Венгрии, чтобы надавить на страну, заявил в эфире радио Kossuth аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш. По его словам, это произошло из-за позиции Будапешта, который высказался против вступления Украины в Евросоюз.

То, что в течение короткого времени против нефтепровода «Дружба» было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы, — подчеркнул эксперт.

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова рассказала, что нефтепровод, по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, 25 августа. По ее словам, республика располагает запасами нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в свою очередь отметил, что поставки нефти через «Дружбу» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней.

ВСУ в третий раз за август и второй раз за неделю атаковали нефтепровод «Дружба», через который Венгрия получает сырую российскую нефть. Сийярто обвинил Киев в покушении на энергетическую безопасность Будапешта и вместе с главой МИД Словакии Юраем Бланаром направил письмо в Еврокомисиию с требованием заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу.