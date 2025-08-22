«Пытается угодить всем»: политолог о неоднозначной позиции Трампа

Президент США Дональд Трамп ждет наиболее выгодного предложения от лидеров Евросоюза или России по разрешению конфликта на Украине, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, глава Белого дома пытается одновременно усидеть на двух стульях после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и последующими переговорами с лидерами ЕС в Вашингтоне.

Трамп после встречи с Путиным занял пророссийскую позицию. После встречи с европейцами начал немножко делать заявления проевропейские, то есть он тоже пытается одновременно усидеть на двух стульях. Он пытается угодить всем, чтобы стороны сели за стол переговоров, плюс отчасти пытается повысить ставки, кто больше предложит США. Он ждет наиболее прибыльные сделки для него самого и для США, — высказался Блохин.

Ранее появилась информация, что европейские страны рассматривают возможность выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира как способ заручиться его поддержкой в урегулировании украинского конфликта. Подобная инициатива могла бы расположить американского президента к европейской позиции.

Сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский всячески обхаживали Трампа в ходе встречи в Вашингтоне из страха поссориться с ним. При этом он выразил уверенность, что глава Белого дома сможет распознать манипуляции.