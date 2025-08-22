«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови Аналитик Бергтун: демократия Запада не имеет ничего общего со свободой

Западные страны называют себя защитниками демократии, но экспорт их ценностей не имеет отношения к свободе, заявил обозреватель Дан-Вигго Бергтун в статье для норвежского издания Steigan.no. По его словам, когда результаты выборов во многих странах выгодны, их признают, а если нет — вводят санкции, дестабилизируют ситуацию или применяют военную силу.

Когда люди голосуют «правильно», выборы приветствуются как победа свободы. Когда люди голосуют «неправильно», демократия отбрасывается в сторону. За этим следуют санкции, дестабилизация или прямое военное вмешательство, — отметил аналитик.

Бергтун напомнил о свержении чилийского президента Сальвадора Альенде, который «пытался дать народу контроль над ресурсами страны». Также он перечислил перевороты и военные конфликты в Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Боливии и Ираке, организованные, по его мнению, ради интересов Запада.

Эксперт подчеркнул, что Украину и другие государства Восточной Европы также втягивают в западную орбиту под видом свободы. По его словам, навязываемая модель демократии представляет собой «гнилую систему», основанную на фасадах и двойных стандартах, и именно она распространяется по миру.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Великобритания стремится установить контроль над внутриполитическими процессами в Киеве через подписанный меморандум о сотрудничестве между избирательными комиссиями двух стран. По его словам, это часть плана Б на случай, если давление с целью продолжения боевых действий окажется неуспешным.