22 августа 2025 в 17:44

В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах

Депутат Вассерман не поддержал сокращение изучения английского языка в школах

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сокращение изучения английского языка в российских школах может навредить ученикам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, это может оказать негативное влияние на понимание родного языка.

Насколько я могу судить, сейчас наших школьников действительно учат языку довольно слабо. Владеют они им очень приблизительно. Но это не значит, что иностранный язык им не нужен, это не значит, что надо сокращать его изучение. Смею заверить, что само по себе владение иностранными языками полезно и для лучшего понимания своего родного языка, что многократно доказано и методистами, и обычным житейским опытом. Так что отказ от изучения иностранных языков вредит еще и просто пониманию родного языка, — высказался Вассерман.

Он добавил, что методики преподавания иностранных языков, используемые в школах, малоэффективны. Поэтому, по его словам, в первую очередь необходимо разобраться, как правильно организовать этот процесс, чтобы повысить результативность.

Ранее в Минпромсвещения России заявили, что изучение иностранных языков в пятом, шестом и седьмом классах сократят до двух часов в неделю. Там отметили, что целью данной меры является оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

Анатолий Вассерман
дети
школы
языки
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
