Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:31

Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника

Трамп заявил, что узнал об обысках у экс-помощника Болтона из новостей

Джон Болтон Джон Болтон Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ничего не знал об обысках ФБР в доме его бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона. По словам главы Белого дома, он услышал об этом из новостей, передает Fox News.

Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром, — ответил Трамп на вопрос журналистов в ходе посещения музея истории Белого дома в Вашингтоне.

Ранее New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа сообщал, что агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в доме Болтона. Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о национальной безопасности. По данным журналистов, расследование инициировал директор ФБР Кэш Пател. Он отметил, что «никто не стоит выше закона», при этом не уточнив других подробностей.

До этого стало известно, что сенатор-демократ Адам Шифф, известный как один из главных критиков Трампа, в 2017 году санкционировал утечку секретной информации с целью дискредитации 45-го президента США. Согласно документам, на закрытой встрече с сотрудниками Шифф заявил о планах обнародовать компрометирующие данные.

США
Дональд Трамп
Джон Болтон
обыски
ФБР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.