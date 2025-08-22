Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника Трамп заявил, что узнал об обысках у экс-помощника Болтона из новостей

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ничего не знал об обысках ФБР в доме его бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона. По словам главы Белого дома, он услышал об этом из новостей, передает Fox News.

Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром, — ответил Трамп на вопрос журналистов в ходе посещения музея истории Белого дома в Вашингтоне.

Ранее New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа сообщал, что агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в доме Болтона. Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о национальной безопасности. По данным журналистов, расследование инициировал директор ФБР Кэш Пател. Он отметил, что «никто не стоит выше закона», при этом не уточнив других подробностей.

До этого стало известно, что сенатор-демократ Адам Шифф, известный как один из главных критиков Трампа, в 2017 году санкционировал утечку секретной информации с целью дискредитации 45-го президента США. Согласно документам, на закрытой встрече с сотрудниками Шифф заявил о планах обнародовать компрометирующие данные.