22 августа 2025 в 14:55

Агенты ФБР ворвались в дом экс-совеника Трампа

NYP: агенты ФБР провели обыски в доме экс-советника Трампа Болтона

Джон Болтон Джон Болтон Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Агенты Федеральной службы безопасности (ФБР) США провели обыски в доме экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трамп. Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о национальной безопасности.

Агенты ФБР ворвались в дом бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в округе Колумбия в пятницу утром в рамках громкого расследования, касающегося национальной безопасности, — сказано в сообщении.

По данным журналистов, расследование инициировал директор ФБР Кэш Пател. Он написал в соцсетях, что «никто не стоит выше закона», при этом не уточнив других подробностей.

Ранее стало известно, что сенатор-демократ Адам Шифф, известный как один из главных критиков Трампа, в 2017 году санкционировал утечку секретной информации с целью дискредитации 45-го президента США. Согласно документам, на закрытой встрече с сотрудниками Шифф заявил о планах обнародовать компрометирующие данные.

ФБР
обыски
США
Дональд Трамп
