В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский всячески обхаживали американского главу Дональда Трампа в ходе встречи в Белом доме 18 августа из страха поссориться с ним, заявил сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru. При этом сенатор выразил уверенность, что президент США сможет распознать манипуляции.

Я бы не стал делать далеко идущих выводов. Дональд Трамп прекрасно осведомлен, что поведение европейцев продиктовано страхом. Они боятся поссориться с ним. Поэтому они пели ему дифирамбы и во всем с ним соглашались, лишь бы не вызвать его гнев <…>. Они, кстати, научили так вести себя и Владимира Зеленского: во всем соглашаться, благодарить, — сказал Джабаров.

При этом по возвращении на родину после встречи их риторика начала меняться. Сенатор обратил внимание, что в своих комментариях европейцы либо говорят о вводе войск Франции или Великобритании на территорию Украины, либо об особом статусе республики.

То есть, они будут постоянно пытаться «раскачать» Трампа, чтобы, как вы понимаете, убедить его, склонить к своей точке зрения. Трамп — человек умный. Да, он, конечно, любит внешние эффекты и, возможно, как любой человек, любит лесть. Но я думаю, что он прекрасно отличает зерна от плевел. В конечном итоге, он будет сам принимать решения, не поддаваясь давлению своих партнеров из Западной Европы, — заключил Джабаров.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в администрации сообщало, что Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое решение он принял в надежде, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сначала провести личную встречу, чтобы самостоятельно договориться о первых шагах.