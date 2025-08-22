Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания

Оператор FPV-дрона отказался атаковать бойцов ВСУ после послания о похоронах

ВС РФ в зоне СВО

Оператор российского FPV-дрона отказался атаковать группу украинских военных после того, как заметил надпись о похоронах, сообщает Telegram-канал «Херсонский вестник». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Оператор российского FPV-дрона, заметив скопление украинских военных, уже был готов атаковать. Но приблизившись <...> на покрывале было написано «FPV, не убивай, похороны». Вместо удара — молниеносное решение на отход, — говорится в публикации.

На распространенных кадрах видно, как беспилотник резко меняет курс и уходит от группы военнослужащих. Подробности о месте и времени произошедшего не уточняются.

Ранее гвардии старший сержант Олег Батырев предотвратил атаку украинского дрона-камикадзе на позиции российских войск. Военнослужащий своевременно обнаружил приближающийся БПЛА и ликвидировал его точным огнем из стрелкового оружия. Дрон взорвался в воздухе, не достигнув цели.

До этого российские военнослужащие эвакуировали семейную пару из населенного пункта Чунишино близ Красноармейска в ДНР. Во время спасательной операции ВСУ атаковали с помощью БПЛА, в результате чего мужчина и женщина получили осколочные ранения. Эвакуация проводилась силами бойцов группировки войск «Центр».

