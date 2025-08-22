В Китае заметили новый беспилотник-невидимку

Китай может проводить испытания нового крупного БПЛА-невидимки, сделанного по технологии «летающее крыло», сообщает издание South China Morning Post. Это может быть разрабатываемый дрон Rainbow CH-7 или замеченный ранее на спутниковых снимках в Синьцзяне беспилотник.

Замечен аппарат с раздвоенными рулями направления и выпущенным шасси. Если это сфотографированный в мае на базе Малан дрон, его размах крыльев может составлять 50 метров, что сопоставимо с размером бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit. Размах крыльев Rainbow CH-7 достигает 27,3 м.

Дрон CH-7 предназначен для проведения разведывательных миссий в зонах высокого риска. Он способен осуществлять наблюдение, дальнее обнаружение и наведение на цели. Конструкция аппарата оптимизирована для скрытности, снижении веса, увеличения размаха крыльев и модернизации датчиков. Отсек вооружения у модели ликвидирован.

Ранее в ВС России разработали установку гранатометов на беспилотники. Военнослужащий подразделения БПЛА с позывным Канат заявил, что совместно с коллегами он готовит различные боеприпасы для дронов. Теперь эти решения успешно задействуются в реальных боевых условиях.