Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:44

«При полном попустительстве»: Захарова разнесла власти Швеции из-за дронов

Захарова обвинила Швецию в попустительстве из-за атак на торгпредство России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Шведские власти бездействовали при очередной атаке беспилотника на торговое представительство России в Швеции, говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, это похоже на попустительство, вместо этого Стокгольм должен соблюдать обязательства по Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности, — отметила Захарова.

Ранее торговое представительство России в Швеции вновь подверглось атаке с использованием беспилотного летательного аппарата. В ночь на 21 августа дрон сбросил на здание пакет с краской. Это уже третий подобный инцидент — предыдущие атаки были зафиксированы 17 июня и 5 июля. Несмотря на то, что шведские власти ранее установили зону ограничения полетов дронов над торгпредством и посольством России, меры безопасности оказались неэффективными.

До этого сообщалось о решении властей Швеции разместить логистическую базу НАТО в городе Энчепинг, расположенном в 78 километрах от столицы. Объект предназначен для обеспечения переброски военных подразделений Альянса как в пределах Скандинавского региона, так и из Северной Америки.

Швеция
торгпреды
БПЛА
МИД РФ
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.