«При полном попустительстве»: Захарова разнесла власти Швеции из-за дронов

Шведские власти бездействовали при очередной атаке беспилотника на торговое представительство России в Швеции, говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, это похоже на попустительство, вместо этого Стокгольм должен соблюдать обязательства по Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности, — отметила Захарова.

Ранее торговое представительство России в Швеции вновь подверглось атаке с использованием беспилотного летательного аппарата. В ночь на 21 августа дрон сбросил на здание пакет с краской. Это уже третий подобный инцидент — предыдущие атаки были зафиксированы 17 июня и 5 июля. Несмотря на то, что шведские власти ранее установили зону ограничения полетов дронов над торгпредством и посольством России, меры безопасности оказались неэффективными.

До этого сообщалось о решении властей Швеции разместить логистическую базу НАТО в городе Энчепинг, расположенном в 78 километрах от столицы. Объект предназначен для обеспечения переброски военных подразделений Альянса как в пределах Скандинавского региона, так и из Северной Америки.