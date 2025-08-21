Швеция строит логистическую базу НАТО рядом со Стокгольмом

Власти Швеции приняли решение о размещении логистической базы НАТО в городе Энчепинг, расположенном в 78 километрах к западу от столицы, сообщил телеканал SVT. Объект будет использоваться для переброски военных подразделений Альянса в пределах Скандинавии, а также из Северной Америки.

По информации источника, создание базы было согласовано после переговоров между правительством Швеции и представителями Североатлантического альянса. Новый логистический штаб планируется укомплектовать личным составом численностью около 70 человек. Главной задачей объекта станет координация перемещения крупных воинских формирований, включая дивизии численностью более 20 тысяч военнослужащих, а также доставка необходимого оборудования и снабжения.

С нашей территорией нам принадлежит важная роль в деле сдерживания и обороны НАТО. В НАТО Швеция занимает важное географическое положение, и наш потенциал в транспортировании ресурсов и личного состава будет иметь очень большое значение, — заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

Как уточняет телеканал, в случае военного конфликта планируется задействовать войска из Северной Америки, которые будут доставляться в Финляндию и страны Балтии через территорию Швеции. Для этого будет использоваться маршрут из норвежских портов через шведскую транспортную инфраструктуру и Балтийское море.

Ранее премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция может участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины путем воздушного патрулирования. По его словам, Киев должен быть в состоянии обеспечивать самооборону и иметь потенциал для противостояния с РФ.