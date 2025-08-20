Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Европе сделали заявление об обеспечении гарантий безопасности Украины

Швеция хочет участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Швеция может участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины путем воздушного патрулирования, сообщил премьер-министр европейской страны Ульф Кристерссон в интервью Sveriges radio. По его словам, Киев должен быть в состоянии обеспечивать самооборону и иметь потенциал для противостояния с РФ.

Мы могли бы участвовать в разных видах воздушного наблюдения. У нас есть также военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными. Мы рассмотрели разные варианты участия, — подчеркнул Кристерссон.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за надежные гарантии безопасности в отношении Украины. По его словам, речь идет о предложениях европейских стран разработать коллективные гарантии.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений между Россией и США. Так спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал статью издания Politico, в которой утверждается, что Европа считает якобы провальными мирные переговоры РФ и США на Аляске.

