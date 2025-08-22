Стало известно, как Армения спустила наследие СССР

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В советский период Армения была страной более высокого класса, чем сейчас, заявил NEWS.ru армянский политолог Грант Микаэлян. По его словам, за годы независимости в республике произошло очень серьезное снижение всех социально-экономических показателей.

Армения была страной с индустриальной экономикой с очень большим реальным сектором. Огромные промышленные кластеры были почти в каждом крупном городе. Сейчас большая часть из них разрушена, пустует или почти не функционирует. Соответственно, объем производства сильно сократился, — сказал Микаэлян.

Политолог отметил, что в Армении также усилилось социальное расслоение и выросла безработица. По его словам, это сказалось на повышении уровня миграции и снижении рождаемости. Согласно более ранним прогнозам, в Армении сейчас должны были проживать 5 млн человек, но на самом деле население составляет около 3 млн.

В советской Армении также была атомная станция. Сейчас на ней действует лишь один блок вместо двух. Кроме того, был ряд наукоемких промышленных производств в сфере высоких технологий и инженерии. Советская электроника развивалась именно в Армении. В значительной степени это было потеряно, — посетовал Микаэлян.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Один из пунктов договора посвящен вопросу транспортных коммуникаций — документ предусматривает создание коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению, при этом Ереван получит экономические преимущества от этого маршрута.

