22 августа 2025 в 18:07

В российском городе ввели выплаты на каждого ребенка до 18 лет

Развожаев: Севастополь выплатит по пять тысяч рублей на каждого ребенка к школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Севастополя ввели единовременные выплаты для всех несовершеннолетних жителей города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Размер пособия составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет для подготовки к новому учебному году.

Губернатор подчеркнул, что данная мера поддержки предназначена для всех семей с детьми, независимо от уровня дохода и получения других социальных выплат. Выплаты будут осуществляться без применения принципа нуждаемости, что делает их доступными для всех категорий граждан.

Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году, — написал Развожаев.

По словам главы города, эти средства станут существенным подспорьем для родителей при сборе детей в детские сады и школы. Особое внимание уделяется простоте получения выплаты и скорости перечисления средств — после одобрения заявки средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней.

Период подачи заявлений установлен с 25 августа по 1 октября текущего года. Право на получение выплаты имеют все семьи, постоянно проживающие в Севастополе и воспитывающие детей младше 18 лет.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что списание половины ипотечного долга за рождение второго ребенка позволит улучшить рождаемость и повысить доступность жилья в РФ. По его мнению, действующие меры поддержки, включая материнский капитал, уже не соответствуют реальной стоимости жилья и не дают желаемого эффекта.

Россия
Севастополь
Михаил Развожаев
выплаты
дети
