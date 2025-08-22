В российском городе ввели выплаты на каждого ребенка до 18 лет

Власти Севастополя ввели единовременные выплаты для всех несовершеннолетних жителей города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Размер пособия составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет для подготовки к новому учебному году.

Губернатор подчеркнул, что данная мера поддержки предназначена для всех семей с детьми, независимо от уровня дохода и получения других социальных выплат. Выплаты будут осуществляться без применения принципа нуждаемости, что делает их доступными для всех категорий граждан.

Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году, — написал Развожаев.

По словам главы города, эти средства станут существенным подспорьем для родителей при сборе детей в детские сады и школы. Особое внимание уделяется простоте получения выплаты и скорости перечисления средств — после одобрения заявки средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней.

Период подачи заявлений установлен с 25 августа по 1 октября текущего года. Право на получение выплаты имеют все семьи, постоянно проживающие в Севастополе и воспитывающие детей младше 18 лет.

