Сенатор нашел способ улучшить рождаемость и повысить доступность жилья

Списание половины ипотечного долга за рождение второго ребенка позволит улучшить рождаемость и повысить доступность жилья в РФ, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, действующие меры поддержки, включая материнский капитал, уже не соответствуют реальной стоимости жилья и не дают желаемого эффекта.

Обсуждая тему маткапитала как главного способа поддержки семей, мы понимаем, что он должен реально соответствовать текущему рынку недвижимости. Нужно говорить даже не о формальной индексации, а о конкретном увеличении выплат. Сейчас даже в небольших городах сумма маткапитала не покрывает первоначального взноса по ипотеке. Для повышения демографии необходимо предпринимать реальные шаги. Это или обеспечение полной привязки маткапитала к порогу первоначального взноса по региону, либо пересмотр текущей системы и переход именно к списанию части ипотечного долга при рождении детей. Условно говоря, за первого ребенка покрывается 25% от долга, за второго — 50% и так далее, — пояснил Гибатдинов.

Он подчеркнул, что даже проиндексированный в 2025 году на 9,5% материнский капитал, который сейчас составляет чуть больше 690 тысяч рублей, не покрывает рыночный разрыв. По его словам, в то время как выплаты увеличились незначительно, стоимость квадратного метра жилья за тот же период выросла, по разным оценкам, на 20–50%.

В 2025 году материнский капитал был проиндексирован на 9,5% — родители могут рассчитывать на выплату в размере чуть больше 690 тысяч рублей, если на первого ребенка маткапитал назначался, семьи могут получить дополнительные 221 тысячу рублей. При этом, по оценкам экспертов, стоимость квадратного метра жилья по меньшей мере увеличилась на 20%, фактически — более чем на 50%. Разумеется, эти цифры никак не сопоставимы с материнским капиталом, — подытожил Гибатдинов.

Ранее доктор экономических наук Наталья Проданова заявила, что ипотека в России может стать доступнее для льготных категорий граждан, однако это вызовет рост цен на жилье. Она напомнила, что власти рассматривают возможность разрешения банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты.