Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 08:05

Сенатор нашел способ улучшить рождаемость и повысить доступность жилья

Сенатор Гибатдинов призвал списывать 50% ипотеки за второго ребенка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Списание половины ипотечного долга за рождение второго ребенка позволит улучшить рождаемость и повысить доступность жилья в РФ, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, действующие меры поддержки, включая материнский капитал, уже не соответствуют реальной стоимости жилья и не дают желаемого эффекта.

Обсуждая тему маткапитала как главного способа поддержки семей, мы понимаем, что он должен реально соответствовать текущему рынку недвижимости. Нужно говорить даже не о формальной индексации, а о конкретном увеличении выплат. Сейчас даже в небольших городах сумма маткапитала не покрывает первоначального взноса по ипотеке. Для повышения демографии необходимо предпринимать реальные шаги. Это или обеспечение полной привязки маткапитала к порогу первоначального взноса по региону, либо пересмотр текущей системы и переход именно к списанию части ипотечного долга при рождении детей. Условно говоря, за первого ребенка покрывается 25% от долга, за второго — 50% и так далее, — пояснил Гибатдинов.

Он подчеркнул, что даже проиндексированный в 2025 году на 9,5% материнский капитал, который сейчас составляет чуть больше 690 тысяч рублей, не покрывает рыночный разрыв. По его словам, в то время как выплаты увеличились незначительно, стоимость квадратного метра жилья за тот же период выросла, по разным оценкам, на 20–50%.

В 2025 году материнский капитал был проиндексирован на 9,5% — родители могут рассчитывать на выплату в размере чуть больше 690 тысяч рублей, если на первого ребенка маткапитал назначался, семьи могут получить дополнительные 221 тысячу рублей. При этом, по оценкам экспертов, стоимость квадратного метра жилья по меньшей мере увеличилась на 20%, фактически — более чем на 50%. Разумеется, эти цифры никак не сопоставимы с материнским капиталом, — подытожил Гибатдинов.

Ранее доктор экономических наук Наталья Проданова заявила, что ипотека в России может стать доступнее для льготных категорий граждан, однако это вызовет рост цен на жилье. Она напомнила, что власти рассматривают возможность разрешения банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты.

ипотеки
семьи
выплаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская теннисистка оказалась в шаге от финала после трехчасового матча
В Германии нашли весомую причину прекратить помощь Украине
Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу, созданную Хрущевым
Экс-замминистра Минобороны отверг обвинения в коррупции и мошенничестве
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Строительство моста превратилось в кошмар из-за оборвавшегося троса
Россиянам запретили делиться секретами обмана коммунальных счетчиков
В российском городе появилась улица в честь Балабанова
В Китае раскрыли причину отказа Киева от нейтральных гарантов безопасности
«Запад в шоке»: глава Ростеха раскрыл темпы поставки оружия в войска
Сенатор нашел способ улучшить рождаемость и повысить доступность жилья
«Ранит всех, кто рядом»: ВСУ начали чаще применять негуманное оружие в ЛНР
Российские шахматисты получили золотые медали на Всемирной олимпиаде
ВСУ лишили «глаз с воздуха», удар по цеху: новости СВО на утро 22 августа
Мошенники обманывают с помощью поддельных QR-кодов: как распознать фейк
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 августа
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
«Продвинулись севернее Торского»: раскрыты новые успехи ВС России в ДНР
Названа страна на Ближнем Востоке, которую полюбили туристы из России
Силы ПВО ликвидировали 54 дрона над восемью регионами России
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.