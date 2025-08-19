Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:12

Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека

Экономист Проданова: доступность льготной ипотеки вызовет рост цен на квартиры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ипотека в России может стать доступнее для льготных категорий граждан, однако это вызовет рост цен на жилье, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Она напомнила, что власти рассматривают возможность разрешения банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты.

С одной стороны, высвобождение капитала повысит объемы выдачи льготной ипотеки, с другой, как данная мера скажется на финансовой устойчивости банков, ведь такого рода резервы — это прежде всего стабильность банковской систем, — рассказала Проданова.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что цены на новостройки в России вырастут на 20% осенью. По его словам, аналогичный рост ожидается и на вторичном рынке жилья. Основной причиной подорожания он назвал увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой и ипотечной ставок.

