22 августа 2025 в 18:22

Назван новый председатель совета директоров Домодедово

Руководитель Росавиации возглавил совет директоров Домодедово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров избран председателем совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства. Это решение было принято на первом заседании нового состава совета после перевода авиагавани в государственную собственность.

В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта Домодедово. Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, — сказано в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что назначение демонстрирует высокую стратегическую значимость предприятия для развития всей транспортной системы России. Создание нового совета директоров во главе с руководителем профильного ведомства знаменует начало нового этапа в развитии аэропорта.

Ранее сообщалось, что 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государства. Решение принято по итогам разбирательства, начатого в январе текущего года.

Россия
Росавиация
Домодедово
аэропорты
