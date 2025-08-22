Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:29

«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО

Военэксперт Анпилогов: СВО в 2025 году отличается от боевых действий в 2022 году

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Если сравнивать боевые действия на Украине в 2025 году с началом СВО, то, конечно, есть принципиальная разница в уровне технологического противостояния, заявил в беседе с NEWS.ru на полях пресс-конференции «От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной» военный эксперт, основатель фонда «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, сейчас возросло в количественном отношении применение дронов.

Безусловно, военные действия в 2025 году, разительно отличаются от военных действий в 2022 году, особенно от 2014 года. Это совершенно другие бои с большим фактором дронов, с большим фактором автоматизированных систем, я имею в виду наземные платформы, безэкипажные морские катера. Это боевые действия высокоточного оружия, это боевые действия видовой разведки на тактическом и оперативном уровнях. Это боевые действия, где большую роль играет пехота, а не бронетехника, где ограничено действие авиации, но при этом возросла роль ПВО, — сказал военэксперт.

Ранее Алексей Анпилогов в комментарии NEWS.ru заявил, что процесс демилитаризации приграничных зон после урегулирования украинского конфликта должен учитывать интересы всей Евразии. По его мнению, односторонние меры по разоружению пограничных территорий могут осуществляться в ущерб национальной безопасности России.

СВО
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
беспилотники
Святослав Шевчук
С. Шевчук
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
«Зеленский пытался меня убить»: депутат Рады о репрессиях и новом Майдане
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.