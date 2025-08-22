«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО Военэксперт Анпилогов: СВО в 2025 году отличается от боевых действий в 2022 году

Если сравнивать боевые действия на Украине в 2025 году с началом СВО, то, конечно, есть принципиальная разница в уровне технологического противостояния, заявил в беседе с NEWS.ru на полях пресс-конференции «От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной» военный эксперт, основатель фонда «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, сейчас возросло в количественном отношении применение дронов.

Безусловно, военные действия в 2025 году, разительно отличаются от военных действий в 2022 году, особенно от 2014 года. Это совершенно другие бои с большим фактором дронов, с большим фактором автоматизированных систем, я имею в виду наземные платформы, безэкипажные морские катера. Это боевые действия высокоточного оружия, это боевые действия видовой разведки на тактическом и оперативном уровнях. Это боевые действия, где большую роль играет пехота, а не бронетехника, где ограничено действие авиации, но при этом возросла роль ПВО, — сказал военэксперт.

Ранее Алексей Анпилогов в комментарии NEWS.ru заявил, что процесс демилитаризации приграничных зон после урегулирования украинского конфликта должен учитывать интересы всей Евразии. По его мнению, односторонние меры по разоружению пограничных территорий могут осуществляться в ущерб национальной безопасности России.