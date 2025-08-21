Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!

Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!

Эта шарлотка — настоящее спасение, когда хочется чего-то сладкого, а духовка занята или ее просто нет! Она получается на удивление воздушной, с хрустящей карамельной корочкой снизу и сочными яблоками внутри. Секрет — в правильном температурном режиме и ловкости рук.

Взбейте 3 яйца с 100 г сахара до густой пены (около 5 минут). Добавьте щепотку соли, 1 ч. л. ванильного сахара и 130 г просеянной муки. Осторожненько перемешайте лопаткой. Очистите 2 яблока, нарежьте тонкими дольками.

Разогрейте антипригарную сковороду с толстым дном на среднем огне, смажьте сливочным маслом (10 г). Выложите яблоки, посыпьте 1 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. корицы — это создаст карамель. Через 2 минуты залейте тестом, накройте крышкой и готовьте 12–15 минут на минимальном огне.

Переверните сковороду на тарелку — шарлотка должна легко выйти целым «блином» с яблочным верхом. Дайте остыть 5 минут.

Читайте также: 10 рецептов маринованного перца на зиму.