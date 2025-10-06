Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 04:50

Вкус осени в булке: готовим нежный яблочный хлеб для уютного чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный хлеб представляет собой нежную выпечку с фруктовой начинкой, идеальную для завтрака или вечернего чаепития. Это блюдо отличается мягкой текстурой и насыщенным ароматом корицы и ванили. Сочетание свежих яблок и овсяных хлопьев делает хлеб более полезным, чем традиционная выпечка.

Для приготовления потребуется: 3 яблока, 250 г греческого йогурта, 50 г сливочного масла, 3 яйца, 130 г овсяных хлопьев, 120 г муки, 60 г апельсинового джема, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванилина, щепотка соли. Яблоки очищают от кожуры и нарезают мелкими кубиками. Масло растапливают и смешивают с йогуртом, яйцами и джемом. Добавляют сухие ингредиенты и тщательно перемешивают. В последнюю очередь вмешивают яблочные кусочки. Тесто выкладывают в смазанную форму и выпекают при 180 градусах 55–60 минут. Секрет успеха заключается в использовании греческого йогурта — он придает хлебу особую нежность и влажность. Готовность проверяют деревянной шпажкой. Подают полностью остывшим.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса
Общество
Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Общество
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Если времени мало, пеку «Хризантемы» — суперпростой рецепт печенья с цитрусовым ароматом!
Общество
Если времени мало, пеку «Хризантемы» — суперпростой рецепт печенья с цитрусовым ароматом!
еда
рецепты
выпечка
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Вкус осени в булке: готовим нежный яблочный хлеб для уютного чаепития Яблочный хлеб представляет собой нежную выпечку с фруктовой начинкой, идеальную для завтрака или вечернего чаепития. Это блюдо отличается мягкой текстурой и насыщенным ароматом корицы и ванили.
Для приготовления потребуется: 3 яблока, 250 г греческого йогурта, 50 г сливочного масла, 3 яйца, 130 г овсяных хлопьев, 120 г муки, 60 г апельсинового джема, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванилина, щепотка соли.
>
Яблоки очищают от кожуры и нарезают мелкими кубиками. Масло растапливают и смешивают с йогуртом, яйцами и джемом. Добавляют сухие ингредиенты и тщательно перемешивают. В последнюю очередь вмешивают яблочные кусочки. Тесто выкладывают в смазанную форму и выпекают при 180 градусах 55-60 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Москвой сработала ПВО по летящему беспилотнику ВСУ
Очевидцы сообщили, что в небе над Сочи и Туапсе слышны взрывы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 октября
К чему снится мыть посуду: знак очищения или предупреждение
Германия может устроить бойкот Евровидения из-за Израиля
Стало известно, допускает ли РПЦ похороны позднее третьего дня после смерти
Российские расчеты ударных БПЛА обратили в пыль укрепления ВСУ
Израиль подарит Грете Тунберг депортацию
Во Франции начали расследование смерти фотожурналиста на Украине
Названы самые популярные направления для отдыха в октябре и ноябре
Аэропорт Туношна временно закрыли для воздушных судов
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.