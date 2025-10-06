Вкус осени в булке: готовим нежный яблочный хлеб для уютного чаепития

Яблочный хлеб представляет собой нежную выпечку с фруктовой начинкой, идеальную для завтрака или вечернего чаепития. Это блюдо отличается мягкой текстурой и насыщенным ароматом корицы и ванили. Сочетание свежих яблок и овсяных хлопьев делает хлеб более полезным, чем традиционная выпечка.

Для приготовления потребуется: 3 яблока, 250 г греческого йогурта, 50 г сливочного масла, 3 яйца, 130 г овсяных хлопьев, 120 г муки, 60 г апельсинового джема, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванилина, щепотка соли. Яблоки очищают от кожуры и нарезают мелкими кубиками. Масло растапливают и смешивают с йогуртом, яйцами и джемом. Добавляют сухие ингредиенты и тщательно перемешивают. В последнюю очередь вмешивают яблочные кусочки. Тесто выкладывают в смазанную форму и выпекают при 180 градусах 55–60 минут. Секрет успеха заключается в использовании греческого йогурта — он придает хлебу особую нежность и влажность. Готовность проверяют деревянной шпажкой. Подают полностью остывшим.

