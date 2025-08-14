Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российский боец одним решительным действием спас целое подразделение

Минобороны РФ: российский боец сбил украинский дрон и спас целое подразделение

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Гвардии старший сержант Олег Батырев предотвратил атаку украинского дрона-камикадзе на позиции российских войск, сообщает Министерство обороны РФ. Военнослужащий своевременно обнаружил приближающийся БПЛА и ликвидировал его точным огнем из стрелкового оружия, защитив личный состав от потенциальных потерь.

После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Олег получил задачу уничтожить БПЛА противника. Олег Батырев открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по квадрокоптеру, — говорится в официальном сообщении.

Как подчеркнули в военном ведомстве, дрон был поражен и взорвался в воздухе, не достигнув цели. Благодаря оперативным действиям Батырева удалось избежать жертв среди личного состава и повреждений военной техники.

Ранее сообщалось, что санитарный инструктор с позывным Тихий с помощью обмана ВСУ спас 10 раненых российских военных во время спецоперации. Раненые бойцы двигались к безопасному участку, соблюдая дистанцию в 20–30 метров. Украинские военные заметили только медиков, сопровождавших группу, но не обнаружили самих раненых. Чтобы отвлечь противника, Тихий и его напарник намеренно вышли на открытую тропу. ВСУ открыли по ним огонь из автоматического гранатомета, но в это время раненые смогли незаметно пройти по безопасному маршруту.

