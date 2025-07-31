Семейная пара была эвакуирована российскими военнослужащими из населенного пункта Чунышино, расположенного вблизи Красноармейска (Покровска) в ДНР, передает ТАСС со ссылкой на информацию бойцов группировки войск «Центр». В ходе спасательной операции ВСУ осуществили атаку с помощью БПЛА, ввиду чего мужчина и женщина получили осколочные ранения.

Семейную пару удалось эвакуировать из Чунышино, — говорится в сообщении.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что оборона украинской армии в ДНР, скорее всего, не обрушится после потери контроля над Часовым Яром. По его словам, в регионе есть еще много занятых ВСУ территорий, на которых преобладает городская застройка, удобная для обороны. На более же открытых территориях могут наблюдаться масштабные отступления противника.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные нанесли поражение оборонительной линии ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. По его словам, ВС РФ обходят по флангу засевшие в селе силы противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.